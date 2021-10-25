"Срочно на операцию": Узнавшая о раке Кормухина плюнула на вердикт врача

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина стала гостем программы "Секрет на миллион", поэтому на всю страну выложила потаенные обстоятельства своей жизни. Несколько лет назад супруг женщины Алексей Белов стал сильно уставать и потерял энергетический тонус. Ольга Кормухина отправила благоверного на УЗИ, которое показало наличие страшной раковой опухоли.
"Срочно на операцию", — произнес вердикт врач, но певица не последовала указанию. Звезда решила, что есть другой выход из ситуации, который поможет ее супругу вылечиться. Знаменитость не прогадала и вовремя спасла мужа.
Плюнув на слова медика, Ольга Кормухина обратилась к знакомым докторам, которые ранее помогли ей восстановить функции щитовидной железы. Они назначили Алексею Белову специальное лекарство, которое в среднем стоило от 360 до 720 тысяч рублей за курс.
Уже через два месяца пациент прошел повторное обследование у того же врача, который изначально проводил УЗИ. Медик не поверил своим глазам, ведь опухоль пропала. Ольга Кормухина не сомневается, что эффект оказал рекомендованный препарат, который принимал Алексей Белов.
Певица заявила, что хотела помочь онкобольной Анастасии Заворотнюк. Ольга Кормухина предложила родным актрисы помощь своих проверенных врачей, но близкие знаменитой брюнетки отказались.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!