Переплюнула Мадонну: Оголившаяся старушка Шэрон Стоун возбудила народ

Актриса поразила поклонников своим телом.



Как известно, самой горячей старушкой Голливуда считается Мадонна, которая, несмотря на свои 63 года, не стесняется выкладывать в Сеть пикантные снимки, причем поклонники отмечают ее прекрасную фигуру и хорошее состояние кожи. Как оказалось, ее ровесница Шэрон Стоун не отстает от своей коллеги по цеху.

64-летняя актриса стала героиней обложки португальской версии журнала GQ. Снимками с прошедшей для издания фотосессии она поделилась с фанатами на своей странице в "Инстаграме". На кадрах звезда предстала в обтягивающем черном платье с дерзким вырезом, аккуратно оголяющем ее шею, руки и ноги. Новые снимки не смогли оставить поклонников равнодушными. В частности, пользователей восхитило то, как актриса молодо выглядит в свои годы.

"О Боже, эти руки... эти плечи... Вы такая сексуальная и красивая", – написали возбужденные от внешнего вида своего кумира в комментариях пользователи.

К слову, голливудская звезда уже не в первый раз смело демонстрирует свое тело и вызывает восторг. Например, недавно актриса по случайности оголила свой сосок, причем это увидели миллионы. Увидев этот инцидент, фанаты сопоставили его со сценой фильма "Основной инстинкт", которая и сделала ее широко известной.