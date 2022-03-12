Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Суббота
12 марта
Лента новостей
08:03
Переплюнула Мадонну: Оголившаяся старушка Шэрон Стоун возбудила народ
06:09
К чему снится сестра
04:18
День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
02:29
Москва слезам не верит
00:15
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
22:23
Минобороны представило карту перешедших под контроль ВС России районов
21:51
Выпятившую промежность Волочкову смешали с грязью: Жалко и убого
21:29
"Сбила машина": Охваченная ужасом Меньшова стала задыхаться
21:25
"Они жили отдельно": Градский выставил за дверь молодую жену задолго до смерти
20:40
"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы
20:33
Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности
20:03
Боевики ВСУ взорвали секретный институт с людьми в Харькове
19:46
Сэкономившая на косметике Бледанс изуродовала себе лицо
19:41
В Госдуме предложили сделать поблажку нарушителям ПДД
19:16
"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости
19:12
Разбогатевшая на разводе Бородина спустила деньги на новую недвижимость
18:34
Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры
18:16
Елизавета II вытурила сына вон: Зовут изгоем и насильником
18:06
"Как ты смел?": Подавшийся в дворники Сухоруков стащил чужой кошелек
17:59
"Нас разлучают": вышвырнутая Нетребко попрощалась с россиянами
17:45
Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику
17:33
Обросший и запуганный: Сбежавший из России Ургант вышел на связь
17:31
Ого! Красотка из "Уральских пельменей" вывалила сочные груди
17:16
Празднующая юбилей Мария Аронова страшно испугалась сглаза
17:14
Зачем Монеточка раскрыла тайну о своей зависимости
17:10
"Спасибо всем, кто был рядом": высохший Фадеев выступил с важным обращением
17:01
Украина решила присвоить золотовалютные резервы России
16:59
Разъяренная Аронова набросилась на пожилого артиста: От страха описался
16:34
Беременная рептилия попала на УЗИ: страшное видео хищника с яйцами внутри
16:28
Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения
16:25
"Наш малой прокормит": обнищавшая и униженная Рудковская спасается заработками Гном Гномыча
16:21
"С любимой": Дочь Успенской показала вторую половинку
16:16
"Мне очень жаль, что это произошло": Том Хаос из "Отпетых" успел исповедаться перед самоубийством
16:14
Почему Валерий Николаев оказался в психбольнице
16:04
Пострадавший в ходе провокации российский военный вышел на связь из госпиталя
15:47
В первом браке гуляла, а второго мужа отбила у другой: личная жизнь Алены Бабенко
15:44
"Конкретно переломало": звезда "Ворониных" Волкова сообщила о жуткой аварии
15:37
"Такая ненависть!": Оскорбленная Бузова решила избавиться от обхамившего россиян Барских
15:26
"Не дамся живьем": Газманов взревел под дулом пистолета
15:25
"Бесконечно люблю": Гришаева созналась в близости с известным мужчиной
15:23
Авраам Руссо решил вопрос об отъезде из России
15:03
Каждая копейка важна: звезда "Следа" Евгений Кулаков борется за неизлечимо больного сына
15:02
"Опять нажрется": до чего может довести страшная зависимость певицы Монеточки
14:55
В России ожидается обвал цен на жилье
14:54
"Критический момент": Тяжелое психическое заболевание застало ослабевшую Самбурскую врасплох
14:42
Состояние улучшилось: Что в первую очередь сделал вышедший из комы Жириновский
14:31
"Я в шоке": Бородина взвыла из-за грязного предательства
14:30
"Это вы с сыном?": Волочкову развезло от секса с 25-летним жеребцом
14:13
Мариуполец рассказал об обстрелах националистами: Прикрываются мирными жителями
13:54
Сбежавшую из страны "в отпуск" Пугачеву вывели на чистую воду: Какой отдых в такое время?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

День святителя Тарасия Константинопольского: традиции и приметы 10 марта
Лишился работы и уехал в США мыть полы: что стало со сбежавшим из страны актером Алешиным
"Какие ножки!": 66-летняя Долина в дерзком мини ошарашила народ
Призывы к миру из Африки и новые обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 10 марта
Сцепившийся с Потапом Тимати лишился волос
"Трусливая гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Переплюнула Мадонну: Оголившаяся старушка Шэрон Стоун возбудила народ

Переплюнула Мадонну: Оголившаяся старушка Шэрон Стоун возбудила народ

Актриса поразила поклонников своим телом.
прочитано 773 раза

Как известно, самой горячей старушкой Голливуда считается Мадонна, которая, несмотря на свои 63 года, не стесняется выкладывать в Сеть пикантные снимки, причем поклонники отмечают ее прекрасную фигуру и хорошее состояние кожи. Как оказалось, ее ровесница Шэрон Стоун не отстает от своей коллеги по цеху.

ПО ТЕМЕ

Стоун отдала сына на органы: Стало святилищем

Шэрон Стоун раздавлена страшной смертью: Все органы отказали

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

64-летняя актриса стала героиней обложки португальской версии журнала GQ. Снимками с прошедшей для издания фотосессии она поделилась с фанатами на своей странице в "Инстаграме". На кадрах звезда предстала в обтягивающем черном платье с дерзким вырезом, аккуратно оголяющем ее шею, руки и ноги. Новые снимки не смогли оставить поклонников равнодушными. В частности, пользователей восхитило то, как актриса молодо выглядит в свои годы.

"О Боже, эти руки... эти плечи... Вы такая сексуальная и красивая", – написали возбужденные от внешнего вида своего кумира в комментариях пользователи.

К слову, голливудская звезда уже не в первый раз смело демонстрирует свое тело и вызывает восторг. Например, недавно актриса по случайности оголила свой сосок, причем это увидели миллионы. Увидев этот инцидент, фанаты сопоставили его со сценой фильма "Основной инстинкт", которая и сделала ее широко известной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anita Bugge / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2022, 08:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику

Журналистка смешала мать с грязью
Шоу-бизнес

"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы

Дени Байсаров сделал заявление
Шоу-бизнес

"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости

Артист обратился к публике
Шоу-бизнес

"Не дамся живьем": Газманов взревел под дулом пистолета

Певец вывернул душу наизнанку

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+