Шэрон Стоун раздавлена страшной смертью: Все органы отказали

Недавно жена родного брата Шэрон Стоун сообщила друзьям страшную новость: она нашла своего 11-месячного сына в кроватке без признаков жизни. Врачи заявили, что у него отказали все органы и системы. Малыша экстренно направили в реанимацию, но его не удалось спасти. Племянник Шэрон Стоун умер, не выходя из комы.
Актриса опубликовала в своем "Инстаграм" душераздирающий пост о трагедии, которая случилась в ее семье. Она показала поклонникам видеоролик, на кадрах которого мальчик веселится и играет. На вид ребенок был совершенно здоровым и улыбчивым.
Мать покойного мальчика вне себя от горя. По словам Шэрон Стоун, через неделю ребенку по имени Ривер Стоун исполнился бы год. Теперь несчастной родительнице предстоит выписка из больницы в совершенном одиночестве.
Точные причины смерти племянника и крестника 63-летней Шэрон Стоун пока не названы. Она заявила, что не представляет, как ей жить дальше после этой потери. В своем блоге мать мальчика написала, что вечно будет любить своего малыша, который был нужен Богу так скоро.
Подписчики Шэрон Стоун, среди которых были и ее коллеги, звезды Голливуда, выразили свои соболезнования семье.
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