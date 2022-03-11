Раздавленный смертью Агутин не может прийти в себя: Как жить

Солист "Отпетых мошенников" скоропостижно скончался накануне в своем загородном доме. Ничто не предвещало смерти Вячеслава, он собирался дать интервью о будущем группы. По факту смерти идет следствие, причина смерти устанавливается.
Коллеги Зинурова по шоу-бизнесу шокированы известием о трагедии. Музыканту было всего 50 лет и он только начал снова выступать дуэтом с Гариком Богомазовым. Леонид Агутин опубликовал пост в память о Вячеславе. Раздавленный смертью артист буквально не может прийти в себя после печальной новости.
"Ушел из жизни Славик из "Отпетых мошенников". Легендарный Том Хаус, в жизни Вячеслав Зинуров. Спи спокойно, друг. Хрен знает вообще, как сейчас жить. Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас…", - эмоционально обратился к усопшему Агутин.
Ранее жена Гарика Богомазова, по совместительству, концертный директор Зинурова, оставила послание скоропостижно скончавшемуся артисту. Она написала, что делала все возможное и теперь предпримет меры, чтобы наказать виновных. Из-за разлада с экс-коллегой и близким другом Сергеем Амораловым у Зинурова была затяжная тяжелая депрессия.