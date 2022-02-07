"Пусть спросит у Малахова": подурневшего Хабенского призвали носить парик

На недавней церемонии вручения российской национальной кинопремии "Золотой орел" многие обратили внимание на изменившегося актера Константина Хабенского. У него стали редеть волосы, да так, что на макушке появилась огромная плешь! Поклонники забили тревогу.
Знакомая с ситуацией артистка по имени Екатерина считает, что 50-летний худрук МХТ им. Чехова созрел для смены имиджа. Актеру она советует побриться наголо. В конце концов аккуратная лысина еще никого не портила. Достаточно взглянуть хотя бы на Федора Бондарчука.
Впрочем, Хабенскому в таком виде будет сложно играть присущие ему роли "заросших мужиков", считает Екатерина.
"Сейчас научились делать такие хорошие парики, пусть спросит у Андрюши Малахова", – приводит слова артистки "Экспресс-газета".
Ранее "Дни.ру" писали о том, как изменился 14-летний сын Константина Хабенского от прошлого брака. Ивана сейчас воспитывает бабушка, мать первой супруги Хабенского. Анастасия Смирнов умерла в 2008 году от рака мозга. По некоторым данным, сын Хабенского увлекается актерским мастерством и работой благотворительного фонда, который возглавляет его звездный отец.