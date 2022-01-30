В кого превратился повзрослевший сын Хабенского

Мать Вани скончалась от рака мозга 13 лет назад. Ребенок долго жил в Испании, где учился в частной школе. Теперь же парень вернулся в Москву. 11 января Константин Хабенский отметил 50-летний юбилей.
На днях он устроил праздник для друзей. Одним из гостей артиста стал Леонид Агутин. Певец обнародовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимок со звездой и его сыном.
На фото видно, что за последнее время мальчик сильно вырос. Ваня стал выше знаменитого отца. Известно, что он теперь учится в одной из московских гимназий. По некоторым данным, Иван уже интересуется актерской профессией, а также работой благотворительного фонда, который возглавляет Константин Хабенский.
Поклонники полагают, что Ваня очень похож на свою мать. Они считают, что у парня ее глаза. Напомним, первая супруга Константина Хабенского скончалась в 2008 году от онкологии. Актер и журналистка поженились в 2000-м году, а в 2007 году у пары появился на свет сын Иван. Вскоре стал известен страшный диагноз 34-летней Анастасии Смирновой – рак мозга.
После смерти жены Константин Хабенский долго не мог прийти в себя. Лишь через несколько лет артист вернулся к активной жизни. Сейчас он счастлив во втором браке с коллегой Ольгой Литвиновой. Они поженились в 2013 году. У четы родились две дочери – Александра и Вероника.