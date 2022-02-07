Повзрослевшая дочь Агутина поразила глубоким декольте

Елизавета-Мария давно живет отдельно от родителей и крайне редко появляется в их социальных сетях. Накануне Леонид Агутин сделал исключение и решил похвастаться повзрослевшей дочерью в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Гордый отец разместил видео, на котором девушка поет, аккомпанируя себе на гитаре.
Звездная наследница одета в обтягивающую черную майку с глубоким декольте, которое подчеркивает ее выдающиеся формы, что поразило многих поклонников. Впрочем, все закономерно, ведь девочка уже давно выросла и стала молодой женщиной.
Известно, что Лиза пошла по стопам своих знаменитых родителей. Девушка тоже занимается музыкой и даже создала свою рок-группу. Время от времени начинающая певица появляется на концертах Леонида Агутина и Анжелики Варум, что всегда вызывает восторг публики.
Многие фанаты отмечают, что с возрастом Лиза все больше напоминает отца, но роскошную фигуру девушка однозначно унаследовала от матери. Музыкальным талантом дочь наградили оба родителя.
Напомним, что у Леонида Агутина есть еще старшая дочь Полина от балерины Марии Воробьевой, с которой артист несколько лет состоял в гражданском браке. Для Анжелики Варум Елизавета-Мария – единственная наследница.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леонид Агутин получил подлый удар от Бари Алибасова.