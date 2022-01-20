Раздетый Агутин показал интимные волоски

Исполнитель хита "Босоногий мальчик" оголился на камеру. Леонид Агутин похвастался телом.

Супруг Анжелики Варум бодр и свеж, будто время над ним не властно. И хотя седина давно пробилась, да и здоровье уже подводит, артист держится молодцом. Леонид Агутин следит за фигурой и гордо показывает мышцы в личном блоге, как настоящий мачо.

Сейчас вокалист наслаждается отдыхом в теплых краях. Недавно он снял свое отражение возле бассейна. Певец облачился в голубые плавки и сверкнул мощным торсом, где скопились интимные волоски. Мужчина довольно улыбался, когда смотрел на оголенное тело.

Местоположение Леонид Агутин не раскрыл. Однако в кадре видно, что кругом зеленеет трава и растут высокие деревья. Загадкой осталось и то, с кем артист проводит время. Недавно у него была годовщина свадьбы с Анжеликой Варум, поэтому не исключено, что жена составила ему компанию.

"Маленько отдохнуть и в родные снега..." — сообщил мужчина о планах в "Инстаграм".

Певец нередко ловит восхищенные взгляды, причем не только поклонниц, но и коллег. Как писали "Дни.ру", завидная 67-летняя невеста Любовь Успенская прямо расцвела рядом с мужчиной. А вот Леонид Агутин возле звезды сморщился, женские чары на него не подействовали.

Сколько бы ни сплетничали об изменах артиста, он горячо любит жену, хотя и спит с ней в разных постелях. На днях Леонид Агутин публично выразил чувства к Анжелике Варум, ошарашив народ.