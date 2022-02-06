Разбушевавшуюся Лолиту арестовали прямо на улице

Стражи порядка задержали 58-летнюю Лолиту Милявскую после ругани в адрес сотрудника правоохранительных органов.



Певица не совладала с эмоциями и устроила публичный дебош, а затем нахамила полицейским. Такое ей с руки не спустили, скрутив и отправив в отделение. К счастью, все случившееся – всего лишь эпизод, вошедший в фильм "Обмен желаниями", где артистка сыграла саму себя.

Лолита Милявская поделилась кадрами в своем инстаграм-аккаунте. По сюжету, звезда в странном для себя виде выбегает на улицу и просит полицейских о помощи, оскорбившись, что ее не узнают. После отказа и требования прекратить себя так вести исполнительница грубо высказывается в адрес одного из стражей порядка.

Певицу арестовывают и уводят в участок. Лолита Милявская рассказала, что сцену снимали в −16 градусов. Поклонники по достоинству оценили актерскую игру знаменитости. Они отметили, что певица прекрасно справилась с ролью, сыграв себя.

Напомним, ранее Лолита Милявская поведала, что ей пришлось отказаться от роли ведущей на МУЗ-ТВ из-за коронавируса. В своем микроблоге звезда рассказывала, как протекает ее болезнь. По словам артистки, нужно ко всему относиться с позитивом, так как положительные мысли обладают целебной силой.

