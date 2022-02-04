Агутин получил подлый удар от Алибасова

В конце 80-х Бари Алибасов решил собрать новый коллектив на замену потерявшего актуальность "Интеграла". Желающих стать частью проекта оказалось много, но в итоге в состав группы вошли Владимир Левкин, Александр Запорожец, Марина Хлебникова, Валерий Юрин, а через пару лет Вячеслав Жеребкин, который стал в коллективе долгожителем.
Самому преданному участнику "На-На" известно много интересных историй из работы Алибасова. Например, он помнит, как тогда еще не такой популярный артист Леонид Агутин получил подлый удар от знаменитого продюсера. Как оказалось, исполнитель хита "Хоп хей, лала лэй" очень хотел попасть в набиравшую популярность группу. Он встретился с ее создателем, исполнил несколько песен, однако Бари не увидел его частью своего проекта. Отказ он объяснил так: Агутин показался ему слишком самодостаточным.
"Тебе уже ничего не надо делать. Ты готовый артист", – привел слова Алибасова солист "На-На".
К слову, сам Агутин вряд ли сейчас с горечью вспоминает этот отказ, ведь, будь он частью коллектива, мир, возможно, не услышал бы его хиты.