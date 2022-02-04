Федосеевой-Шукшиной может грозить арест за нападение на Алибасова

Не успела Лидия Николаевна покинуть дом престарелых, как оказалась в центре скандалов.

Сначала вся страна переживала за актрису после новостей о том, что она променяла свои хоромы на дом престарелых, а теперь может появиться еще один повод для беспокойства.

Всему виной эфир программы "Пусть говорят": актриса пришла в студию, чтобы от первого лица рассказать, как и зачем оказалась в доме престарелых, но внезапно программа превратилась в поле боя. Дело в том, что в студии появился сын экс-супруга актрисы Бари Алибасова – Бари-младший. Молодой человек заявил, что очень переживал за ее жизнь в доме престарелых, но своими словами Лидию Николаевну не растрогал, а, наоборот, разозлил. В приступе истерики она напала на Алибасова-младшего с оскорблениями, среди которых прозвучало: "убийца своего отца".

Сын основателя группы "На-На" не оставил эти слова без внимания и уже проконсультировался с юристом Александром Бенхиным. Он в свою очередь отметил, что слова Федосеевой-Шукшиной могут проходить по статье "Оскорбление". За это звезде может светить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

"Лидия Николаевна, наверняка, добровольно выплачивать деньги презираемому ею Бари-младшему, не будет. В этом случае ей грозит арест всех банковских счетов", – рассказал о возможной судьбе напавшей с оскорблениями на Алибасова актрисы.

Напомним, с экс-супругом Лидия Николаевна смогла наладить дружеские отношения, а вот с его сыном – нет. Почему именно она так взъелась на Алибасова-младшего в студии "Пусть говорят", неизвестно, ведь он в свою очередь хотел вытащить ее из дома престарелых.