Участники группы "На-На" попали в страшную трагедию: Погибли люди

Вячеслав Жеребкин рассказал о страшной трагедии, которая произошла с участниками коллектива Бари Алибасова. Артисты были на гастролях в Сургуте, где отработали концерт, собирались лететь домой в Москву. Ситуация произошла в 2011 году сразу после Нового года, музыканты планировали приехать домой и отметить праздник.
"Когда самолет стал заводить двигатели, то случилось замыкание. Быстро все начало разгораться, дым пошел. Я даже не успел очухаться, как в нашем самолете все было в дыму. Там погибли люди", – рассказал Жеребкин.
Вячеслав признался, что ситуация была настолько страшная, что он успел попрощаться с жизнью. Людей охватила паника, трапа рядом уже не было, люди стали вылезать на крылья самолета и прыгать с них. Так как высота большая, участники трагедии падали и ломали конечности. "Эта трагедия обнулила мою жизнь", – подвел итог артист.
Недавно сын создателя группы "На-На" Бари Алибасова заявил, что отец совсем плох, у него проблемы с памятью, слухом и зрением. Сам музыкант старается не подавать вида, в своем блоге он весел и активен. Известно, что с ним рядом постоянно находится помощница, которая помогает ему в бытовых делах.