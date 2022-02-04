Начинаются последствия: Тяжелобольная Лолита сорвалась на крик

Лолита недавно заболела коронавирусом.

Несмотря на соблюдение мер, публичная жизнь и необходимость постоянно находиться с людьми сыграла с артисткой злую шутку – коронавирус застиг и ее. Тяжелая болезнь, которая коснулась уже огромного количества звезд российского шоу-бизнеса, нарушила большие планы Лолиты. Вместо того, чтобы вести новый проект на МУЗ ТВ, Милявской пришлось сесть на карантин.

Как сообщает Пятый Канал, около недели певица просидела дома "без воздуха", сейчас ей уже гораздо лучше. Лолита записала в свой блог длинный ролик с рассуждениями на разные темы. Из-за появившегося свободного времени артиста решила изучить рынок специалистов в соцсетях и пришла к выводу, что профессионалов на просторах Интернета немного.

Лолита поделилась опытом с подписчиками и дала совет о том, что нужно слушать себя и не обращать внимания на навязанные обществом стереотипы. Она буквально сорвалась на крик, чтобы замотивировать зрителей на действия. Поклонники поблагодарили артистку за откровения и пожелали здоровья.

"Любимая! Ты сама самый крутой психолог и антидепрессант (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Казалось бы, все просто, но самостоятельно не всегда получается себя “встряхнуть”... А Вас послушала и плечи “расправились”, "Спасибо огромное вам Лолита", "Я подсела на ваш блог, вы крутая!", "Какая ты умница, озвучила то, что мы не можем сдвинуть, как тяжелый камень, а все гораздо проще", "Умница. Все слова в мою душу. Четко. Как раз сегодня. Люблю", "Спасибо Вам за искренность, честность и позитив. Остаёмся людьми, с радостями и печалями", – написали комментаторы.