"Ух!": Сорвавшая с себя одежду Лолита задорно встряхнула сосками

Говорят, что возраст — это только цифры в паспорте. Жгучая брюнетка Лолита Милявская тому пример. Эта раскованная и соблазнительная женщина только входит во вкус. На шестом десятке лет знаменитость поняла свои сильные стороны и стала их всем показывать.
Смелая артистка устроила пляски с элементами стриптиза прямо на улице. Сначала женщина распахнула пальто, а потом сорвала его с себя под звуки музыки. Когда в песне заиграл припев, красотка задорно встряхнула сосками — стала прыгать так, что ее груди болтались из стороны в сторону.
Причудливые движения поп-дивы сняли на камеру. Знаменитость решила поделиться пикантным роликом с поклонниками. Лолита Милявская развеселила народ, а некоторых личностей даже возбудила.
"Ух! Как же хочется с Вами спеть!", "Лола, вы богиня!", "Фигура – огонь!", "Просто пушка", "Какая женщина, а! Огнище", "Обожаю!" — написали артистке пользователи Сети.
Напомним, Лолита Милявская вызвала возмущение у блогерши из-за откровенных кадров в одном купальнике. Певица активно ведет молодежные соцсети и старается следовать модным тенденциям. Ничего не мешает — глаза горят, а руки делают.
Ранее Ольга Бузова раскрыла близкую связь 58-летней коллегой. Блондинка сообщила, что может закрутить роман с Лолитой Милявской, если они обе не найдут достойных спутников жизни.