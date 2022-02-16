Трясущую своими прелестями Лолиту кинули лицом в грязь

К Лолите можно относиться по-разному. Конечно, многие ее просто обожают за смелость и уверенность в себе. Звезда одевается как хочет и говорит то, что думает. За это поклонники и коллеги уважают артистку.
Но есть и те, кто не понимает красотку. Например, некоторые ненавистники смеются над знаменитостью из-за того, что она завела аккаунт в молодежной социальной сети "Тик-Ток", суть которой заключается в том, чтобы танцевать на камеру. Музыкант часто снимает смешные ролики, чтобы позабавить публику. Один раз брюнетка даже появилась перед камерой в одном купальнике.
"Лолита – мудрая женщина. Я не понимаю, зачем ей нужен "Тик-Ток". "Тик-ток" – для активной молодежи, а она "акула" шоу-бизнеса. Не думаю, что у нее получится занять лидирующее место в этой социальной сети. Я считаю, быть на эстраде – это самый оптимальный вариант. А вообще, возраст – не помеха, если слишком хочется" – кинула Лолиту лицом в грязь Софья Леке Тесса.
Несмотря на весь "хейт" в сторону исполнительницы, в основном, конечно, подписчики поддерживают своего кумира. Юмористические ролики 58-летней певицы набирают большое количество "лайков" и комментариев. За "Тик-Током" Лолиты следят уже больше 100 тысяч человек. Она продолжает удивлять публику своим творчеством и старается выкладывать видео почаще.