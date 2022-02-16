"Моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего": безутешная Малышева прорыдала всю ночь

Режиссер, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий и политический деятель Алексей Пиманов 9 февраля отметил 60-летие. Поздравить его с юбилеем и вышла Елена Малышева. А потом в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" рассказала, что связывает ее с создателем "Одиннадцати молчаливых мужчин".
"Алексей является продюсером программы "Здоровье" 25 лет, а программы "Жить здорово!" – 12 лет, – улыбается Малышева. – Он никогда не подводит, ему можно позвонить днем и ночью".
Кстати, как призналась Елена Васильевна, передача Первого канала "Жить здорово!" родилась именно в темное время суток "Той глубокой ночью я, рыдая, рассказывала Леше, что моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего", – призналась Малышева. Правда, причин той депрессии популярная ведущая не стала называть. Но Пиманов предложил ей новый проект и стало не до хандры.
Напомним, "Жить здорово!" выходит с 16 августа 2010 года, заняв место программы "Малахов+". Передача имеет формат ток-шоу и состоит из пяти рубрик – "Про жизнь", "Про еду", "Про медицину", "Про дом" и "Совет за минуту".
Каждый выпуск заканчивается фирменной фразой ведущей "Нам с вами было хорошо, пусть и вам будет жить здорово!"