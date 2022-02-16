"Моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего": безутешная Малышева прорыдала всю ночь

В Москве состоялась звездная премьера фильма Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин", рассказывающего о триумфальном турне советской сборной по футболу по городам Великобритании в 1945 году. Врач и телеведущая Елена Малышева одной из первых оценила картину.

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