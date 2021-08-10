Лед тронулся: Депп впервые после скандала решил появиться на публике

Кажется, фортуна, наконец, улыбнулась Джонни Деппу, которому в последние годы пришлось пережить немало трудностей.

После того, как Эмбер Херд назад обвинила своего экс-супруга в домашнем насилии, от звезды "Пиратов Карибского моря" многие отвернулись. Мужчина лишился не только поддержки друзей, но и хорошей ролей в новых фильмах. В течение долгого времени Джонни Деппу приходилось быть участником скандальных судебных тяжб и даже чуть не пришлось поставить крест на своей медийной карьере.

Теперь же лед в жизни Деппа, наконец, тронулся. Преданные поклонники звезды получили радостную новость: актер удостоен почетной премии за особый вклад в кинематограф. Несмотря на случившееся, авторитетное жюри посчитало Деппа одним из самых талантливых и многоплановых актеров современности. Как сообщил телеканал "Мир 24", свою награду артист сможет получить на престижном международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Это мероприятие состоится в сентябре, тогда же звезда "Пиратов Карибского моря" впервые предстанет перед широкой публикой после череды обрушившихся на его голову несчастий.

Напомним, что сам Депп не считает себя виноватым. Адвокаты знаменитости утверждают, что главным абьюзером в актерской паре была сама Эмбер Херд. А недавно Джонни Деппу даже удалось одержать победу в одной из многочисленных тяжб с бывшей супругой – это должно благоприятно сказаться на боевом духе звезды.