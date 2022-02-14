Хоронить будут два раза: что сделают с телом сгоревшей от рака Брик

Одна из самых красивых актрис российского кинематографа, жена режиссера Валерия Тодоровского, молодая Евгения Брик умерла 10 февраля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Звезда фильмов "Стиляги", "Географ глобус пропил" и многих других не распространялась о своем недуге. Она умерла в США, где жила с мужем и дочерью Зоей последние годы.
Несмотря на прогрессирующее онкологическое заболевание, Евгения Брик продолжала сниматься и летала в Россию. Со стороны она казалась счастливой и беззаботной, и лишь избранные знали о том, что творится в ее душе.
Напомним, первой о смерти Евгении Брик сообщила журналистка Екатерина Гордеева. В своих соцсетях она разместила ее фото и написала трогательный текст. До последнего не сообщалось, где и как можно будет проститься с актрисой.
Сегодня стало известно, что церемония прощания с актрисой состоится в Лос-Анджелесе. На траурном мероприятии будут только самые близкие. Тело Евгении Брик кремируют. После этого прах актрисы доставят в Москву, где родственники якобы уже традиционно похоронят ее останки. Таким образом получается, что прощаться с Евгенией Брик будут два раза.