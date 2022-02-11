"Дитя любви": стало известно о втором ребенке сгоревшей от рака жены Тодоровского

В пятницу 11 февраля Россию потрясла страшная новость: умерла одна из самых красивых молодых актрис, исполнительница ролей в фильмах "Стиляги", "Географ глобус пропил" и многих других Евгения Брик. Коллеги шокированы внезапной смертью звезды.
Причиной смерти актрисы стало, по некоторым данным, онкологическое заболевание. Впрочем сама актриса не афишировала диагноз и недавно в "Инстаграм" радовалась тому, что дотянула до 40-ка. На фото она представала с короткой стрижкой под мальчика, совсем худенькой и уже не с такими горящими глазами, как несколько лет назад на экранах кино.
Последние годы Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским и 13-летней дочерью жили в США. Туда семья переехала в 2006 году.
В одном из интервью Евгения Брик говорила, что мечтает родить дочке Зое братика или сестричку. Свою наследницу Брик называла "Дитя любви" и не хотела останавливаться на одном ребенке. Однако жизнь распорядилась иначе.
В своем последнем опубликованном посте в "Инстаграм" Евгения Брик показала архивное фото, на котором предстала с присущей ей грустной улыбкой. Она размышляла, что мечтала бы "телепортироваться" и оказаться в Санкт-Петербурге с чашечкой кофе. Судя по всему, такие обыденные мечты приходили на ум тяжело больному человеку, который начинает ценить каждый миг жизни...