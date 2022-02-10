Создатели "Хрустального" обнародовали трейлер нового проекта "Технарь" с Добронравовым

В Сети появился трейлер ленты "Технарь". Новый многосерийный детектив снял режиссер Душан Глигоров – создатель нашумевшей картины "Хрустальный".
Главную роль в ленте исполнил Владимир Жеребцов. Злодея в "Технаре" сыграл Виктор Добронравов.
Премьера новой ленты запланирована на 16 февраля. Сначала картину покажут в онлайн-кинотеатре KION, затем на Первом канале. Сериал "Технарь" будет состоять из восьми эпизодов.
В центре повествования ленты Душана Глигорова – 30-летний мужчина по фамилии Одинцов. Герой – успешный и состоятельный программист. Однажды жену и ребенка персонажа похищают. Чтобы сохранить близким жизнь, Одинцов вынужден выполнять приказы преступников. Таинственный злодей использует профессиональные знания программиста в своих целях.
Сериал "Технарь" параллельно расскажет две истории – о настоящем и прошлом Одинцова. Зрителей познакомят с героем до и после ситуации с похищением. Перед персонажем встанет вопрос жизни и смерти. Одинцову придется сделать выбор и понять, как далеко он готов зайти, чтобы спасти родных и себя самого.