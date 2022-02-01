"Вот так показуха!": Известная певица СССР плюнула в Россию

В СССР одним из любимых ансамблей граждан являлась "Эолика". Вокально-инструментальную команду основали в 1967 году. По сей день старшее поколение с удовольствием слушает песню "Ноктюрн", которая в былые времена поднимала концертные залы. Недавно участница ансамбля Олга Раецка стала фигурировать в скандальных новостях шоу-бизнеса. Выяснилось, что латвийская звезда совсем не желает выступать перед россиянами.
Знаменитость практически плюнула в Россию. Как сообщили СМИ, артистка публично заявила, что концертов ни в Москве, ни в провинции давать не собирается. По некоторым данным, ситуация возникла из-за не толерантного отношения к российскому государству. При этом певица положительно высказалась об Украине и Грузии.
На просторах Сети на этот счет появились издевательские комментарии. Вокалистку подняли на смех. Среди молодежи Олга Раецка практически неизвестна, ведь обычно новости шоу-бизнеса посвящены более медийным и популярным персонам.
"Вот так показуха!", "Она сама не понимает, что смешно выглядит?", "Милочка, ты и в Латвии не даешь концерты, а тут размечталась!" — отреагировали возмущенные люди.
В нынешних новостях шоу-бизнеса планку держит Алла Пугачева, резвящаяся на кухне с молодым мужем. А также народ интересует Ольга Бузова с разбитым сердцем. Об этих и других звездах читайте на сайте "Дни.ру".