Двойня? Беременная Рианна с огромным голым животом вышла на улицу в спущенных джинсах

В конце прошлого года 33-летняя Рианна стала выходить в свет в свободной одежде, а ее фигура заметно изменилась. На днях стало известно, что артистка беременна. Наконец звезда перестала скрывать от фанатов радостную новость и продемонстрировала себя во всей красе.
Она вышла в свет вместе с возлюбленным американским рэпером Ракимом Майерсом, выступающим под псевдонимом A$AP Rocky. Пара прогуливалась по Гарлему. Рианна была розовом пальто от Chanel 1996 года нараспашку. Звезда приспустила джинсы и оголила живот.
По данным Page Six, стоимость ее винтажного пуховика составила 22 тысячи долларов. На животе висела подвеска в виде креста Christian Lacroix 1980-х годов стоимостью около 5,5 тысячи долларов. Также на Рианне было золотое колье Vintage by Misty за 11 тысяч долларов и винтажный ремень-цепочка Chanel за 1400 долларов.
На фото Барбадосская смуглянка сияла от счастья и загадочно улыбаясь, отведя взгляд в сторону.
Поклонники уверены, что у Рианны и Роки родится двойня. Впрочем, некоторые сочли, что розовым цветом пальто пара намекнула на то, что у Рианны и ее возлюбленного будет дочь.