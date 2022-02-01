"Пусть попробует": Орнелла Мути решила стать россиянкой

66-летняя киноактриса уже не раз говорила о своей любви к нашей стране, а недавно и вовсе выразила желание стать россиянкой. Звезда призналась, что ей было бы приятно получить наше гражданство, так как российская культура близка ей по материнской линии. Известно, что бабушка и дедушка артистки жили в Санкт-Петербурге и были казаками. Если бы Орнелле Мути удалось стать гражданкой России, это было бы настоящим посмертным подарком для ее мамы, которая не так давно ушла из жизни.
Мути также хотела бы сниматься у российских режиссеров, но уже много лет звезда не получала подобных предложений. Однако все еще впереди. Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" оценил перспективы знаменитой итальянки.
"Пусть получает гражданство, пусть попробует," – заявил кинематографист.
Сокуров считает, что все итальянцы наделены большим артистическим потенциалом и предрасположены к артистической жизни. Режиссер уверен, что у Мути не возникнет проблем в столичном кино – в Москве актриса точно найдет себе место. Впрочем, обо всем российском кинематографе судить пока сложно.
В последние годы Орнелла Мути часто бывает в России. Ранее "Дни.ру" сообщали о планах актрисы переехать к Никасу Сафронову, с которым она близко дружит.