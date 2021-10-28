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Сериалы
Что известно о вновь арестованной за наркотики сестре Орнеллы Мути

Что известно о вновь арестованной за наркотики сестре Орнеллы Мути

Сестра итальянской знаменитости Орнеллы Мути подозревается в преступлении.
прочитано 521 раз

Актриса Клаудия Ривелли была арестована. 71-летнюю женщину подозревают в торговле запрещенными веществами.

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Накануне правоохранительные органы Италии отчитались о задержании 39 человек. Они подозреваются в распространении наркотиков через dark web – скрытая сеть Интернета. По данным следствия, продажей психоактивных веществ занималась целая группировка, главы которой инвестировали заработанные на преступной деятельности средства в криптовалюту. 11 фигурантов остаются за решеткой, остальные под домашним арестом.

По данным СМИ, под подозрением оказалась артистка Клаудия Ривелли – сестра звезды фильма "Укрощение строптивого" и сериала "Граф Монте-Кристо" Орнеллы Мути. Актриса будет ждать суда дома.

Около месяца назад 71-летнюю Ривелли уже арестовывала полиция. Тогда в доме актрисы в Риме обнаружили три пузырька с гамма-бутиролактоном – это химический растворитель, который известен как наркотик. Полицейским Клаудия Ривелли сообщила, что использует вещество для ухода за серебряными столовыми приборами. Между тем выяснилось, что артистка регулярно передавала химикат своему сыну. Ривелли отправляла наркотическое вещество в Лондон почтой под видом шампуня. Интересно, что в сентябре актрису освободили из-под стражи.

Клаудия Ривелли – старшая сестра актрисы Орнеллы Мути, настоящее имя которой Франческа Ривелли. Между родственницами пятилетняя разница в возрасте. В своих интервью Орнелла практически никогда не упоминает Клаудию, однако дамы всегда были очень близки. Ривелли и Мути очень похожи внешне, поэтому их часто принимают за близнецов.

Фото: face to face / Instagram / www.globallookpress.com

Клаудия Ривелли снялась только в одном фильме – картине 1968 года "Два Иуды". Сестра Орнеллы Мути очень удачно вышла замуж, поэтому активно трудиться ей было необязательно. После развода с продюсером Клаудия стала женой сына президента Италии. В этом браке артистка родила двоих детей: Джованни и Лука Марию.

Ходят слухи, что именно Клаудия впервые привела сестру на пробы, определив тем самым ее дальнейшую судьбу. Орнелла и не думала становиться актрисой. На кастинг Мути пришла за компанию, но роль отдали именно ей. Режиссер Дамиано Дамиани посчитал Клаудию Ривелли слишком хорошенькой для своей драмы "Самая красивая жена". Кинематографист утвердил Орнеллу, так как она показалась ему менее эффектной.

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Фото: Insidefoto / imago stock&people / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 18:41 Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
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