"Искать этих людей": осквернившую могилу дочь Маликова сдали с потрохами

Дмитрий Маликов посчитал, что преданные фанаты могут потрудиться на него в качестве волонтеров.

Российский певец Дмитрий Маликов всегда был самым интеллигентным и образцово-показательным артистом. Он не влипал в скандалы и ни с кем не конфликтовал. Однако в последнее время вокруг Дмитрия Маликова ходит много разных слухов. Артист более 30 лет состоит в браке с женой Еленой и растит с ней троих детей. В последнее время к его семье начал проявляться повышенный интерес, в том числе в СМИ писали, что вокруг Маликова околачивается много молоденьких девиц, которые ставят семейное счастье артиста под удар.

52-летний Дмитрий Маликов вышел на связь с поклонниками и прокомментировал информацию о себе. По словам певца, все это неправда, но опровергать каждую подобную новость ему просто некогда. именно поэтому самоуверенный и даже попросту сказать обнаглевший певец решил, что россияне будут бесплатно трудиться на него и опровергать каждую подобную новость, при этом не проверяя информацию.

"Масса публикаций про меня совершенно диких, что я умер, что я арестован, что я кого-то убил, дочка моя осквернила могилу Высоцкого. Люди нормальные, которые это читают, они понимают, что это бред. Но я просто хочу сказать, поскольку в этой группе много настоящих друзей и поклонников, если вы это читаете, напишите пожалуйста, что это неправда. Потому что мне некогда искать этих людей, этим занимается какая-то бригада. Неприятно конечно, но не катастрофично", – заявил Маликов.

Многие фанаты даже не знали о том, что дочь Маликова якобы осквернила чью-то могилу, и может быть, прошли бы мимо. Выходит, что Маликов сдал дочь с потрохами, сам того не желая.