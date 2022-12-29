"Останется ли она в истории?": Лиза Боярская утонула

В судьбе актрисы Елизаветы Боярской случился резкий обрыв.

Известная российская актриса театра и кино Елизавета Боярская уже долгие годы доказывает зрителям свой талант. Она не дает никому повода усомниться в своем трудолюбии и мастерстве, и заявить, что она лишь дочь известных родителей. Напомним, что отец актрисы Михаил Боярский даже в свои 73 года продолжает сниматься и участвовать в телешоу.

Однако, у некоторых экспертов в области кино начинают появляться сомнения в величии Боярской. Некоторые считают, что после завершения карьеры ей не избежать забвения.

Так, в разговоре с одним из изданий кинокритик Оксана Агапова порассуждала над проектами Лизы Боярской.

По мнению критика, у актрисы пока нет "своего" сценариста или режиссера. За плечами у актрисы лишь шаблонные и типовые роли — "Ирония судьбы" или "Анна Каренина". Именно эти люди помогли бы ей раскрыться полностью, войти в историю кинематографа. Пока же у Агаповой нет точной уверенности.

"Останется ли она в истории? Сложно сказать", — говорит эксперт.

Скоро на экранах выйдет новая премьера с участием Елизаветы Боярской. И хотя пока она утонула в карьерных проблемах и поиске решений на них, зрители с нетерпением ждут новых работ любимой актрисы.