"Ей помогли": назван покровитель подавшейся в актрисы Боярской

Елизавета Боярская могла бы достичь успехов на другом поприще, но она предпочла стать актрисой.

На прошлой неделе Елизавета Боярская отметила личный новый год. Ей исполнилось 37 лет. Заслуженная артистка России может похвастаться как большими успехами в карьере, так и счастьем в личной жизни. Кажется, что ей всегда сопутствует удача. Нумеролог Фарида Красавкина в беседе с "Дни.ру" отметила: актриса умеет проявлять себя, мастерски пользуется своими умениями в обществе, карьере.

Однако в новом году дочери Михаила Боярского, по словам эксперта, необходимо научиться управлять своими эмоциями и чувствами, направлять их в созидательное русло. "Так как год идет с энергическим спадом, перед ней стоит задача выполнить свое предназначение. Нужно научиться уступать и взаимодействовать с более сильными соперниками. Она может столкнуться с конкуренцией", – рассказала Красавкина.

В общем, Елизавету ждет нелегкий период, во время которого ей важно научиться работать в коллективе и при этом быть лидером, невзирая на свое эго. "Эмоциональный фон может быть качелеобразным", – предупредила нумеролог знаменитую артистку.

Все это Красавина называет кармической отработкой. Мол, Боярская в долгу перед высшими силами, благодаря которым она и оказалась там, где находится сейчас. По словам нумеролога, у супруги Максима Матвеева есть покровитель. "Она стала актрисой, потому что у нее очень хороший ангел-хранитель, то есть ей помогли. На самом деле в ее нумерологический карте нет глобальных указаний на актерскую деятельность. Она могла бы заниматься бизнесом, управлять большой компанией. У нее таланты в плане юриспруденции. У нее предназначение ииное".

Однако Елизавета Боярская подалась в актрисы, потому что она "восполняется через творчество", объяснила Фарида Красавкина. Также нумеролог отметила: актриса проявляет свои коммуникативные, ораторские навыки.