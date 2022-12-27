"Я себе цену знаю": оставшаяся без мужа Дженнифер Лопес довела россиян

53-летняя артистка, певица и актриса Дженнифер Лопес поражает своей внешностью. Загорелая красотка с длинными волосами и шикарным телом активно гастролирует, участвует в фотосессиях и снимается в клипах.
Вот и новая фотография голливудской звезды довела россиян. В хорошем смысле, конечно. Привыкшие видеть Джей Ло в откровенных нарядах и купальниках зрители были приятно удивлены скромным образом артистки. Оставшаяся на фотографии без мужа Дженнифер Лопес позирует в игривом платье с бантиками и воротничком.
Оценили образ и эксперты. Стилист Ольга Кинденкова проанализировала не только платье, но и полностью внешний вид звезды и сделала свои выводы. Она считает, что платье выгодно подчеркивает фигуру Лопес. К тому же, в нем сохранен баланс между инфантильностью и строгостью — забавный принт, но в строгом силуэте. Ольга добавляет, что образ как бы говорит: "Я себе цену знаю".
Эксперт напоминает, что немаловажную роль в образе играют прическа и украшения. Лаконично убранные назад волосы не отвлекают от платья, и подчеркивают баланс простоты, наивности и замысловатости. Дженнифер Лопес однозначно покорила сердца поклонников рождественским нарядом.