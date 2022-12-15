"Многие еще в панике": найденную без ног за две недели до смерти Барановскую не смогли спасти

Российская ведущая Юлия Барановская не берегла себя и ради детей лезла из кожи вон.

Многодетная мать-одиночка Юлия Барановская после развода с футболистом Андреем Аршавиным хранила в секрете свою личную жизнь. Ей приписывали романы и с Александром Гордоном, и с Григорием Лепсом, но официально личное счастье она так и не нашла.

При этом Барановская всегда из кожи вон лезла, чтобы угодить своим детям, ведь они оставались единственным смыслом ее жизни. Ради них Барановская работала, не покладая рук и снималась во всех предлагаемых проектах на ТВ.

Год назад Юлия Барановская решила проверить себя на прочность и отправилась на север, где угодила в беду. Звезда Первого канала оказалась под властью снега в морозной тундре на берегу Баренцева моря. Там она застряла в холоде и полной темноте на машине с попутчиками. Тогда спасатели обнаружили ее в жутком состоянии.

На днях Барановская снова опубликовала фото с зимним пейзажем. На снимке ее нашли без ног (их не было видно в кадре, — Прим. ред.), ведущая попросила о помощи. Она не знает до сих пор, что будет дарить родным. Но спасти ее от мук выбора не удалось, ведь у близких разные вкусы. Хлопоты весьма предсказуемы, ведь, образно выражаясь, скоро наступят смерть старого 2022 и рождение нового 2023 года.

"Друзья, а вы осознаете, что сегодня ровно середина декабря? А значит всего 2 недели осталось до Нового года! Давайте честно: многие же еще в панике пытаются придумать подарки всем родственникам, друзьям и близким? Давайте обменяемся идеями – кому что дарить! Пишите в комментариях, мне и самой, если честно, пригодится", – написала Юлия Барановская.