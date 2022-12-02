Прощай, малышка: Приемная дочь Стриженовая бросилась в окно

Екатерина Стриженова недавно рассказала о пополнении в ее семье.

Знаменитая телеведущая смогла реализоваться не только в карьере, но и в личной жизни. У звезды – две прекрасных дочери, в которых она души не чает. Наследницы Екатерины Стриженой уже давно повзрослели и самостоятельно строят свою жизнь, а сама она наслаждается буднями в компании любимого мужа Александра.

Правда, не так давно у артистки прибавилось мамских хлопот – у нее буквально появилась приемная дочь, которую она нежно называет "моя девочка". Еще летом актриса спокойно отдыхала во дворе своего дома, как вдруг увидела упавшего с дерева новорожденного бельчонка, которого она в итоге решила выхаживать сама.

Это была, как оказалось, девочка, и ей дали имя Коко. Брюнетка своей заботой спасла пушистика от смерти, а теперь животное стало полноценным членом ее семьи. Время от времени звезда делится с поклонниками подробностями будней бельчонка. Сегодня, к примеру, она показала новый этап в жизни "своей девочки".

"Коко обнаружила у себя способность залезать на занавеску", – рассказала фанатам теледива, а также опубликовала видео, доказывающее ее слова.

Ясно, что детству белочки пришел конец, так что, прощай малышка Коко! Забавно, что, изучая дом, животное могло бы прыгнуть куда угодно – на стол, кровать или шкаф – но в качестве своей цели выбрала окно, куда, собственно, и бросилась. Видимо, добраться до конечного пункта приемной дочери Екатерины Стриженовой помешала занавеска.