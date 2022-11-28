Лишилась волос: Пропавшая Барановская изменилась до неузнаваемости

Юлия Барановская показала поклонникам изменения во внешности.

В последнее время экс-супруга Андрея Аршавина пропала с телеэкранов. Когда сетки вещания телеканалов изменились, на время было решено поставить на паузу и шоу "Мужское/Женское", в котором Юлия Барановская многие годы трудилась с Александром Гордоном.

Журналист, видимо, ушел в отпуск и перестал мелькать на светских мероприятиях, а также на телевидении. А его соведущая тем временем довольно много дней проводила на Донбассе, предлагая там свою помощь и организовывая благотворительные концерты.

Сегодня скандально известное шоу возвращается на экраны, а значит, Юлия Барановская приступит к привычному для себя делу – помогать обычным россиянам разбираться в сложных жизненных ситуациях. В ее микроблоге появился короткий тизер нового выпуска, в котором бывшая жена Андрея Аршавина еще в привычном для многих образе – с длинным хвостом.

Впрочем, вполне возможно, что в будущих выпусках народ увидит уже совершенно другую телеведущую. Благодаря новой стрижке, она изменилась до неузнаваемости и буквально помолодела лет так на десять!

Ради смены образа она лишилась волос: на кадрах, опубликованных в микроблоге звезды, вино, что пострижена она довольно коротко. По счастливому лицу Юлии Барановской кажется, что новая прическа ей нравится, и даже с не длинными она чувствует себя уверенно!