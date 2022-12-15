"Я любовница": побившая жену Маликова молодая фифа сдала себя с потрохами

Народный артист России Дмитрий Маликов всегда считался образцом примерного поведения. Он своеобразный интеллигент отечественной эстрады, который практически не вступает в конфликты и не оказывается героем скандалов. Поклонники считают брак звезды довольно крепким.
Музыкант живет со своей женой уже 30 лет, хотя официально они расписались позже. Супруги воспитывают троих детей. Меж тем, в последнее время злые языки начали подозревать неладное.
СМИ с завидным постоянством отмечают, что вокруг исполнителя хита "С чистого листа" постоянно крутятся молодые девушки. Конечно, Дмитрий Маликов и сам выглядит не на 52 года. Меж тем, звезда эстрады сохраняет верность своей семье.
Семья у него довольно дружная и веселая. Например, дочь Стефанию родители, смеясь, называют Стеша. Молодой фифе через два месяца исполнится 23 года. Она уже побила жену артиста, то есть собственную мать по красоте.
Дочь Дмитрия Маликова ведет активный образ жизни, делится событиями с подписчиками. Наверное, чувство юмора девушка унаследовала от родителей. Так, она опубликовала юмористический опрос, с помощью которого можно было выбрать костюм на Новый год. "Я хладнокровная любовница на розовом мотоцикле", – определилась с нарядом Стефания.