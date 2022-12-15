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Шоу-бизнес
Врачи борются за жизнь разбитой Савельевой с раскуроченной промежностью: Может закончиться печально

Врачи борются за жизнь разбитой Савельевой с раскуроченной промежностью: Может закончиться печально

Саша Савельева откровенно рассказала о проблемах.
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Экс-солистка группы "Фабрика" смогла реализовать себя не только в карьере, но и в личной жизни – как прекрасная жена и мама. В 2019 году певица подарила своему мужу Кириллу Сафронову сына, однако рождение ребенка для Саши Савельевой стало настоящим испытанием.

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И дело не только в том, что мальчик появился на свет чуть раньше срока и с недовесом. Хотя и это доставило звездной маме не мало хлопот: кормить маленького Леона ей приходилось по часам, причем не только днем, но и ночью. Последствиями родов стала не только раскуроченная промежность, откуда, как правило, достают ребенка, но и серьезные проблемы с эмоциональным состоянием.

Через пару месяцев бессонных ночей Саша Савельева оказалась разбита. Ее охватили панические атаки и тревога – волнительные сигналы приближающейся депрессии.

"Без специалиста можно впасть в депрессию, а если вовремя ее не диагностировать, все может закончиться печально", – рассказала экс-солистка "Фабрики".

В итоге ей пришлось искать врачей – психотерапевтов, которые тогда помогали ей справиться с состоянием, но и сейчас борются за ее жизнь – спокойную жизнь!

Более того, работа с психологом навела артистку на мысль и самой заняться этим непростым делом. Саша Савельева пошла на курсы, а еще планирует связать в своей жизни две профессии – певицы и психолога.

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Саша Савельева. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 09:10 Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник
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