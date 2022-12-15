Врачи борются за жизнь разбитой Савельевой с раскуроченной промежностью: Может закончиться печально

Экс-солистка группы "Фабрика" смогла реализовать себя не только в карьере, но и в личной жизни – как прекрасная жена и мама. В 2019 году певица подарила своему мужу Кириллу Сафронову сына, однако рождение ребенка для Саши Савельевой стало настоящим испытанием.
И дело не только в том, что мальчик появился на свет чуть раньше срока и с недовесом. Хотя и это доставило звездной маме не мало хлопот: кормить маленького Леона ей приходилось по часам, причем не только днем, но и ночью. Последствиями родов стала не только раскуроченная промежность, откуда, как правило, достают ребенка, но и серьезные проблемы с эмоциональным состоянием.
Через пару месяцев бессонных ночей Саша Савельева оказалась разбита. Ее охватили панические атаки и тревога – волнительные сигналы приближающейся депрессии.
"Без специалиста можно впасть в депрессию, а если вовремя ее не диагностировать, все может закончиться печально", – рассказала экс-солистка "Фабрики".
В итоге ей пришлось искать врачей – психотерапевтов, которые тогда помогали ей справиться с состоянием, но и сейчас борются за ее жизнь – спокойную жизнь!
Более того, работа с психологом навела артистку на мысль и самой заняться этим непростым делом. Саша Савельева пошла на курсы, а еще планирует связать в своей жизни две профессии – певицы и психолога.