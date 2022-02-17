Переломанная Савельева показала жуткое фото из больничной палаты

38-летняя Саша Савельева пожаловалась на здоровье. Певица вынуждена проходить лечение.

В начале года артистка сломала руку. По сей день ее беспокоят последствия травмы. Саша Савельева месяц была в гипсе. Но и сейчас, когда его сняли, проблемы не кончились.

Певица поделилась деталями в "Сторис" своего микроблога. Она рассказала, что врачи ее расстроили. Оказывается, кость у знаменитости пока так и не срослась до конца.



К сожалению, процесс восстановления идет очень медленно. Теперь исполнительнице придется делать болезненные уколы и физиотерапию. Звезда поделилась кадром, сделанным в кабинете травматолога. На нем видно, что ей лечат руку с помощью электрического тока.

Поклонники пришли к выводу, что снимок выглядит жутко. "Думала, что все уже хорошо, а оказалось, все не так", – посетовала Саша Савельева. Из кабинета медика она вышла с тейпом на руке, ношение которого обязательно после всех процедур.

Напомним, травмировалась певица, спасая от удара своего сына Леона. ЧП случилось во время семейного катания на снегоходе. Вокалистка увидела впереди выступающие корни деревьев и испугалась, что случится авария. Поэтому она заранее на ходу свалилась на бок со снегохода и неудачно приземлилась на кисть. Зато ребенок не пострадал.