Дочь Маликова поставила крест на детях: Это невозможно

Дмитрию Маликова нескоро ждать внуков. Все потому что его дочь особенная.

После громких заголовков российского певца Дмитрия Маликова о "семейной радости", связанных с дочерью, вся общественность начала обсуждать пополнение в звездной семье, но не тут то было. Стефания открыла собственный бутик одежды в центре Москвы, с чем ее и поздравлял звездный папа Дмитрий Маликов.

"А когда ждать детей?" – задаются вопросом поклонники. Нумеролог Дарья Колегова предрекла непростое будущее дочери Дмитрия Маликова. Как выяснилось, девушка практически поставила крест на детях в ближайшем будущем.

"Давайте разберемся по дате рождения, – предлагает эксперт. – Начну с того, что у Стеши есть 2 сильных скрытых кода в дате рождения. Первый связан с семьей и материнством – "код хорошей мамы и жены" и второй, связанный с бизнесом – "код бизнесмена". Люди рожденные после 2000 года иные, и не стоит ставить их в одну линию с базовыми потребностями людей, рожденных в 20 веке, где гарантом успешности и стабильности была семья и дети. Стеша – женщина достигатор. Женщина, которая обязательно построит свою мощную империю – в этом часть ее реализации. Ближайшие года 3 будут направлены именно на это. Семья, брак, дети – все это обязательно ждет ее, но после 2025 года. Стеша будет идеальной мамой и женой, потому что одна из базовых ценностей – это семья. Семья для нее очень важна и нужна. Баланс реализации и материнства – одна из главных задач на жизнь. Причем все вместе, потому что одно без другого для нее – невозможно!" – рассказала Дарья Колегова.

Напомним, сейчас Стеше мальковой 22 года. К этому возрасту она попробовала себя в роли телеведущей МУЗ-ТВ, модели и певицы.