"Все упирается в деньги": Мария Шукшина об отвратительной судебной тяжбе с родными сестрами

Вот уже шесть лет в театре Надежды Бабкиной идет спектакль "Калина Красная" по киноповести Василия Шукшина. В 1974 году Василий Макарович выступил как сценарист, режиссер и актер. Главную роль в знаменитом фильме исполнила его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя четыре с лишним десятилетия в постановке на сцене "Русской песни" "заочницу" Любу Байкалову блистательно воплотила их дочь – Мария Шукшина. Но не все родственники оказались этим обстоятельством довольны... Подробности актриса сообщила перед премьерой семейного фильма Антона Богданова "Иван Семенов – школьный переполох", где сыграла роль обаятельной бабушки.





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