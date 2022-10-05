"Произошла передозировка": тряхнувшую стариной Кудрявцеву не уберегли

В далеком 2008 году 37-летняя Лера Кудрявцева решила тряхнуть стариной и закрутить бурный роман с молодым красавчиком-артистом Сергеем Лазаревым. Разница в 12 лет не смущала влюбленных, а вместе они светились на мероприятиях и концертах.
Через 5 лет пара разошлась. И хоть с момента расставания прошло уже больше 10 лет, поклонники все не перестают гадать, что произошло между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Лазаревым. Актриса Ксения Мерц поделилась своим мнением на эту ситуацию.
Девушка считает, что с самого начала было понятно — между ведущей и артистом не может быть долгих отношений. Причина банальна: творческим людям тяжело ужиться вместе.
"Произошла моральная передозировка", — говорит Ксения. Актриса поясняет, что два творческих человека не могут существовать в романтическом союзе. Проводить время вместе и дома, и на работе — тяжело, тем более подпитывая друг друга одинаковой энергией. Поэтому даже самые сильные чувства не уберегли Леру и Сергея от расставания.
А вот за отношения Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым переживать не нужно. Мерц рассуждает, что при наличии разных увлечений, влюбленные с большей вероятностью уживутся вместе. ОСН добавляет, что залог успешных отношений — это адекватная самооценка, которую легче поддерживать, когда партнеры развиваются в разных сферах.