Подлая шпионка Маркл ударила в спину королю Карлу III

Меган Маркл не смогла добиться расположения нового короля, о котором просила после похорон Елизаветы II. И отомстила.

Меган Маркл и принц Гарри покинули Великобританию сразу после окончания траура по покойной Елизавете II. Герцог и герцогиня Сассекские в очередной раз показали, что их ничего не держит в королевской семье, и путь на сближение с новым королем Карлом III, а также с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон выбирать не собираются.

На похоронах королевы Елизаветы II многие заметили, что к юбке Меган Маркл якобы было прикреплено какое-то записывающее устройство. Герцогиню тут же обвинили в шпионаже и утверждали, что Маркл якобы собирает очередной компромат на нелюбимых родственников.

Сразу же после отъезда принца Гарри и Меган Маркл из королевства Карл III опубликовал новый портрет королевской семьи, на котором не было опальных герцога и герцогини Сассекских. На снимке красовался сам король с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Снимок сделали незадолго до похорон Елизаветы II, но Сассекским не предложили присоединиться. И их это явно задело. Поэтому Маркл решила сделать удар в спину королю, который отказал ей во встрече по ее просьбе.

Накануне в Сети появился официальный портрет Меган Маркл и принца Гарри с явным саркастическим намеком на фото королевской семьи. Снимок опубликовала фотограф Мисан Харриман6 вероятнее всего по просьбе Маркл. Фотограф сделала кадр во время саммита One Young World.