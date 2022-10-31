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Шоу-бизнес
Справлюсь сама: принципиальная дочь отказалась от миллионов 52-летнего Маликова

Справлюсь сама: принципиальная дочь отказалась от миллионов 52-летнего Маликова

Дмитрий Маликов стал звездой грандиозного концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованного продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION. За кулисами он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру".
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13 февраля 2000 года у Дмитрия Маликова родилась дочь Стефания. Она окончила элитную гимназию в "Жуковке", потом поступила в МГИМО. Стефания занималась в хореографической школе, художественной студии. Все думали, что девушка пойдет по стопам знаменитых деда и отца. Но та заявила, что "отравилась музыкой" и у нее-де другие увлечения: ей очень нравится моделирование одежды.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Дочь Маликова Стефания неоднократно принимала участие в показе и отечественных молодежных брендов одежды, несмотря на небольшой рост. Она всегда мечтала получить в Европе образование по направлению "моделирование одежды" и выпустить свою личную коллекцию. Теперь мечта вот-вот осуществится.

"В ближайшее время в центре Москвы дочь откроет собственный бутик одежды, – пообещал Дмитрий Маликов. – Она уже два года этим занимается у нее хорошо получается. А если учесть, что сейчас на рынке дефицит определенных брендов (испанская Zara, шведская H&M, японская Uniqlo и другие марки ушли из России – Прим. ред.), то у российских дизайнеров появляется еще больше шансов".

Маликов особо подчеркнул, что открытием магазина наследница занимается на свои деньги и отца ничего не берет – мол, справится сама! "Каждый человек должен заниматься своим любимым делом, а дочери моделирование очень нравится!", – подчеркнул исполнитель.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Что же касается личной жизни Стефании, то тут отец был краток: "Замуж она пока не собирается!"

Телеверсию концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ" смотрите 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20.

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