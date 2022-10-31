"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову

В последние годы про Бари Алибасова говорят в основном в связи со скандалами или проблемами со здоровьем. О том, как живет сегодня знаменитый продюсер, в интервью "Дни.ру" рассказали участники созданной им группы "На-На" за кулисами концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованного продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION.

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