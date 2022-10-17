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Шоу-бизнес
Измученная слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: Приняла неизбежное

Измученная слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: Приняла неизбежное

Лера Кудрявцева невероятно устала: работа за двоих, ребенок, слухи о разводе... Телеведущая, не выдержав, сделала заявление.
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Девять лет назад Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Хрупкая блондинка наверняка думала, что муж будет вечно носить ее на руках, но реальность оказалась слишком сурова.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Молодой муж постоянно отпускает шутки про возраст Леры: разница пары в возрасте составляет 16 лет. Недавно у хоккеиста был День Рождения, в который Кудрявцевой и вовсе пришлось успокаивать разнервничавшегося мужчину. "Ноет, что старый", – поделилась телеведущая.

Кроме того, вспомните, как долго уже ходят слухи о разладе в семье. Их только подкрепило то, что отдыхала Кудрявцева вдвоем с дочкой, без мужа, который, к слову, даже не пришел на день рождения собственного ребенка.

Сейчас ситуация обострилась еще сильнее. Из-за проблем с работой у Игоря Макарова, Лера Кудрявцева вынуждена работать за двоих. Нужно ведь не только содержать твоих человек, привыкших к роскоши, но и платить за элитный детский сад, куда недавно пошла маленькая Мария.

Измученная напряженной работой и слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: тяжело ей и из-за текущей ситуации в стране. Вначале была "контужена" новостями, но затем "приняла неизбежное" и смирилась, чем хоть немного облегчила психологическую нагрузку.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
17 октября 2022, 18:10 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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