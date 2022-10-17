Измученная слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: Приняла неизбежное

Девять лет назад Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Хрупкая блондинка наверняка думала, что муж будет вечно носить ее на руках, но реальность оказалась слишком сурова.
Молодой муж постоянно отпускает шутки про возраст Леры: разница пары в возрасте составляет 16 лет. Недавно у хоккеиста был День Рождения, в который Кудрявцевой и вовсе пришлось успокаивать разнервничавшегося мужчину. "Ноет, что старый", – поделилась телеведущая.
Кроме того, вспомните, как долго уже ходят слухи о разладе в семье. Их только подкрепило то, что отдыхала Кудрявцева вдвоем с дочкой, без мужа, который, к слову, даже не пришел на день рождения собственного ребенка.
Сейчас ситуация обострилась еще сильнее. Из-за проблем с работой у Игоря Макарова, Лера Кудрявцева вынуждена работать за двоих. Нужно ведь не только содержать твоих человек, привыкших к роскоши, но и платить за элитный детский сад, куда недавно пошла маленькая Мария.
Измученная напряженной работой и слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: тяжело ей и из-за текущей ситуации в стране. Вначале была "контужена" новостями, но затем "приняла неизбежное" и смирилась, чем хоть немного облегчила психологическую нагрузку.