"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой

В микроблоге актрисы Екатерины Стриженовой появилось прощальное послание.

Советская и российская актриса Екатерина Стриженова в следующем году отмечает серьезный юбилей — 55 лет. Из них почти 40 она играет на сцене. Кроме этого, актриса часто снимается в российских фильмах и сериалам. Зрителям она известна по ролям в картинах "Дедушка моей мечты" и "Куприн".

Помимо работы, актриса успевает общаться с поклонниками в социальных сетях. Так, Екатерина Стриженова рассказала, что в Санкт-Петербурге завершился Международный театральный фестиваль. Актриса играла в спектакле "Женщины Есенина". Стриженова посчитала это очень символичным — показывать такой спектакль в городе, тесно связанным с жизнью поэта.

"В Санкт-Петербурге (Петрограде) — городе, где Сергей Есенин начинал свой творческий путь… где он влюблялся, где находилась единственная его семейная квартира, где в итоге и остановилось сердце великого русского поэта — мы сыграли 2 спектакля", — поделилась эмоциями Екатерина Стриженова.

В публикации все говорит о прощании актрисы с петербургским зрителем. Екатерина уверена, что МХАТ им. Горького еще вернется с гастролями, но уже в другой раз.

"Огромное спасибо за эмоции!", "Браво", "Потрясающий спектакль", — поделились эмоциями восторженные поклонники творчества Екатерины Стриженовой.