Виновна! Судья вынес безалаберной хабалке Гузеевой приговор

Стало известно о том, что Лариса Гузеева оказалась в суде: соседка телеведущей подала иск об выплате компенсации за испорченный ремонт. Как оказалось, Гузеева выбрала рабочих совершенно безалаберно, ведь после них актрисе пришлось разгребать последствия и тратить время на судебные разборки.
Строители обновили интерьер с нарушениями, в результате чего у одной из соседок Ларисы стены квартиры покрылись трещинами. А это, как все понимают, не только портит интерьер, но и является угрозой для жизни.
Суд, состоявшийся сегодня, прошел быстро и на удивление миролюбиво. Лариса Гузеева, которая, по мнению некоторых, раньше часто вела себя как хабалка, сразу пошла "на мировую" и без единого возражения согласилась выплатить пострадавшей стороне требуемую сумму. Составила она 82 тысячи рублей.
К слову, это не первое судебное разбирательство, которое пришлось пережить Ларисе Гузеевой из-за новой квартиры. Чуть ранее ведущая программы "Голос 60+" выступила в роли истца. Потребовала у студии интерьеров вернуть деньги за некачественно изготовленную кухонную мебель. Судья, ознакомившись с делом, вынес Гузеевой приговор, который ее обрадовал: иск актрисы удовлетворить, деньги со студии взыскать.