"Лошадь с одним трюком": отвратную хабалку Гузееву выпороли толпой на шоу "Голос"

На днях Лариса Гузеева дебютировала в качестве ведущей проекта "Голос 60+".

Впрочем, зрители и до этого были настроены скептически относительно кандидатуры артистки. Многие были уверены, что хабалка Лариса Гузеева не будет смотреться органично на месте Дмитрия Нагиева, который взял паузу в ведении шоу.

Судя по всему, ожидания поклонников программы оправдались. После первого выпуска звезду "Давай поженимся" выпороли толпой на шоу "Голос", точнее в фанатских пабликах и социальных сетях. Комментаторы не постеснялись в выражениях, отметив, что "лучше бы Якубович с Пельшем на пару, только не Гузеева со своей напыщенностью".

По мнению публики, артистке нужно было и дальше заниматься сватовством и не лезть в более интеллектуальную программу. Блогер Антон S солидарен с большинством. Он отметил, что актриса была не к месту, несмотря на то что в она человек–хамелеон.

"Не только у меня отвращение к ведению шоу Гузеевой, у нее огромный талант отвращать от себя, она может брать только негативом. Это лошадь с одним трюком", – констатировал Антон S.

Напомним, многие посчитали ироничным, что место Дмитрия Нагиева в программе "Голос" заняла Лариса Гузеева – его бывшая любовница. Пара встречалась в 90-х, когда молодой актер только начинал свою карьеру. Правда, оба не любят вспоминать тот период.