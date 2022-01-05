Сорвавшуюся со снегохода Сашу Савельеву осмотрели медики

Певица Саша Савельева оказалась в травмпункте после прогулки на снегоходе. Знаменитость сорвалась с транспортного средства.
Во время падения Савельева повредила правую руку. Вокалистка до последнего надеялась, что травмы незначительные и она отделалась ушибом, но врачи ее огорчили.
В "Сторис" личного микроблога Савельева опубликовала кадры из больничного коридора. Затем со слезами поведала о произошедшем. Знаменитость не скрывала огорчения.
По словам Саши, доктора обнаружили у нее трещину в кости. Теперь минимум четыре недели она будет ходить загипсованной.
На праздничные выходные у Савельевой были большие планы, но из-за травмы их придется отложить на неопределенный срок. Кроме того, теперь Саша не может играть на флейте, фортепиано, заниматься спортом и выполнять рутинные домашние дела.
"Видимо, так должно было случиться..." – рассудила Савельева. Также знаменитость поблагодарила всех тех, кто поддержал ее в сложной ситуации.