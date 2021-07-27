"Копия папы": узнавший о рождении дочери муж Савельевой Сафонов растерялся

Звезда сериалов "Большие надежды", "Люби всех" "Девочки не сдаются" и других Кирилл Сафонов рассказал в "Инстаграм", что ровно 27 лет назад 27 июля у него появился первенец – дочь Анастасия. Узнав о рождении девочки, тогда еще 21-летний актер почувствовал себя растерянным, взволнованным, но абсолютно счастливым.
В личном микроблоге Кирилл Сафонов опубликовал фото уже взрослой наследницы. Звезда отечественного кино поздравила дочь с днем рождения. Актер пожелал отпрыску счастья и обещал быть всегда рядом.
Подписчики отметили, что Анастасия – настоящая красавица. Девушка унаследовала папины глаза.
"Красоточка, ❤️🔥🔥🔥🔥копия папы, с днем рождения!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Папина красавица 😍 с Днем рождения вашу прекрасную девочку 🌺💋🥳", "А глаза то - папины!!!" – отметили пользователи Сети.
Напомним, первенец Кирилла Сафонова проживает в США. На чужбине Анастасия стала женой бизнесмена Стивена Мерфи и строит карьеру манекенщицы. Сафонов готов к тому, что дочь, возможно, скоро сделает его дедом. Между тем сама Анастасия с материнством не торопится.
Три года назад дочь Сафонова пережила потерю близкого человека. В июне 2018 года умерла мама девушки, Елена. По слухам, бывшая жена Кирилла имела пристрастие к алкоголю и не смогла справиться с зависимостью.
Напомним, сегодня Кирилл Сафонов счастлив в браке с певицей Сашей Савельевой. В 2019-м у пары появился общий ребенок – сын Леон.
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