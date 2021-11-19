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Шоу-бизнес
Савельева подвергла сына смертельной опасности: Маленький вес и реанимация

Савельева подвергла сына смертельной опасности: Маленький вес и реанимация

Саша Савельева решилась рассказать о том, через что прошла во время родов. Из-за осложнений сын артистки появился на свет на полтора месяца раньше срока.
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов строят свои отношения уже около десяти лет. Долгое время они мечтали о ребенке, но забеременеть у знаменитости не получалось. Несмотря на прекрасные отношения, в СМИ все чаще появлялись громкие заголовки о том, что все может пойти не так именно из-за этого. К счастью, в какой-то момент все получилось.

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Артистка не бросала работу и активно продолжала заниматься концертной деятельностью. На пятом месяце она решила, что пора начать готовиться к новой роли и занялась созданием уютной атмосферы. Однако на 34-ой неделе беременности ее состояние неожиданно ухудшилось. Она померила давление, и тонометр показал слишком высокие цифры. Было решено вызвать скорую.

Уже в роддоме Саше Савельевой диагностировали преэкламсию. Такое осложнение может случиться на любом сроке и угрожает жизни как матери, так и самого плода. Исполнительница была крайне напугана. Врачи делали все, что могли, но самочувствие мальчика начало ухудшаться. Откладывать роды было нельзя.

Кирилл Сафонов рассказал, что во время родов вовсе не все шло гладко, но он понимал, что не должен показывать этого жене. После появления Леона на свет его тут же отправили в реанимацию. Его вес был крайне маленьким, около двух недель врачи отслеживали состояние младенца. К счастью, все сложилось хорошо, и теперь семья активно воспитывает здорового малыша.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 11:36 Источник: Cosmopolitan ✓ Надежный источник
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