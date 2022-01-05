"Не ваше это": Сбежавшая из страны 53-летняя Стриженова прилюдно оголилась

Екатерина Стриженова отправилась в отпуск.

Ведущая рассказала о прекрасном сюрпризе, который ей сделал муж. Екатерина много работала и устала, поклонники стали замечать, что она выглядит измученной. Видимо, это заметили и близкие. Супруг решил порадовать Стриженову отпуском, о котором она не подозревала.

"У тебя час на сборы, возьми купальник, едем в аэропорт – новогодний сюрприз!" И вот я попала из зимы в лето (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась ведущая. Вместе с семьей Екатерина сбежала из холодной Москвы к морю.

Радостью Стриженова поделилась в своем блоге, где выложила видео на фоне водоема в открытом голубом купальнике. Вид оголившейся 53-летней ведущей раззадорил подписчиков.

"Хороший пример для тех кто сидит на диване и ноет, хорошего отдыха и настроения, молодец!", "Хорошего отдыха, Катя! Вы очень симпатичная, приятная, всегда со вкусом одеты, но зачем вам "Время покажет"? Вы смотритесь там глупо, уж извините и порою смешно. Ну не ваше это!", "Вот это подарок! Круто! Не зря репетировали на снегу. с Новым годом!", "Как круто! Всем желаю таких слов.... собирайся, это сюрприз и бери купальник! Отличного отдыха!", "Вот это я понимаю сюрприз, отличного отдыха!", – написали комментаторы.

Ранее Екатерина Стриженова напугала поклонников своим видом. Ведущая предстала у новогодней елки в шикарном образе, несмотря на который была видна усталость. Екатерина призналась, что к концу года ей уже очень тяжело. Подписчики были обеспокоены состоянием звезды.