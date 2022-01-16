Почерневший от горя Хабенский нашел замену умершей жене

Константин Хабенский очень долго не мог отойти от смерти супруги.

В 2008 году после длительной борьбы с онкологией из жизни ушла журналистка Анастасия Смирнова, с которой к тому моменту Константин был в браке уже 8 лет. Пара воспитывала годовалого сына Ивана.

Страшную болезнь диагностировали практически сразу после родов, артист соглашался на любую работу и продавал имущество, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение в Штатах, но врачи ничего не смогли сделать. Смерть жены страшно подкосила Хабенского, по словам коллег и близких, он буквально почернел от горя.

Утрату артист переживал в одиночестве, закрывался от близких и не мог даже нормально работать. Через несколько лет он все-таки смог обратить внимание на другую женщину. Со второй женой Ольгой Литвиновой Хабенский вступил в брак в 2013 году. Принять тот факт, что жизнь продолжается и он готов найти замену ушедшей любимой женщине, Константин смог принять только спустя пять лет. В итоге пара счастлива в семейной жизни и растит двух дочек.

На днях Константин Хабенский отметил свой 50-летний юбилей. Коллеги по цеху оставили ему уйму поздравлений, отметив, что очень рады работать с талантливым артистом, который так болеет за свое дело. Многие считают Хабенского актером от бога, имеющим огромный талант и трудолюбие.