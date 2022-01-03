"Поступили угрозы": Солнцеву сильно досталось после критики известной певицы

Рустам Солнцев высказался об участнице шоу "Суперстар. Возвращение".

На канале НТВ вышел второй сезон проекта, в котором, среди прочих, приняла участие певица Анастасия. Ее успехи в шоу очень высоко оценивало жюри, она даже дошла до финала и стала претенденткой на победу. Но вот шоумен Солнцев с мнением судей не согласился, он раскритиковал Известную певицу на своем YouTube-канале.

Как позже отметил скандальный блогер, он просто высказал свое мнение, которое не должно было никого обидеть. Однако артистка так не считает. На Рустама посыпались угрозы, сначала ему позвонил муж Анастасии, потом она сама. Причем, по словам Солнцева, певица была изрядно подшофе. "Мне поступили угрозы сначала от мужа Анастасии. А потом позвонили сама Анастасия", – поделился Рустам.

Хоть шоумену и досталось от разъяренной артистки и ее супруга. Всерьез он это не воспринял. Он уверен, что Анастасия недостаточно популярна и востребована для того, чтобы обращать внимание на конфликт. Скандалист отметил, что на своем канале делает обзоры на работу разных звезд и хочет, чтобы ему "звонил с угрозами Киркоров или Пугачева".

Стоит отметить, что в финале шоу выступление Анастасии не впечатлило и судей. Она была одной из четырех претенденток на победу, но получила минимальное количество баллов, из-за чего покинула проект. Низкие оценки жюри довели звезду 90-х до слез.